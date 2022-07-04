Французская Schneider Electric продала бизнес в РФ местному менеджменту

Французская корпорация Schneider Electric, специализирующаяся на электрооборудовании, объявила о подписании обязывающего соглашения по продаже российских активов российскому менеджменту.

Об этом говорится в официальном заявлении от 4 июля.

"После объявления 27 апреля 2022 года Schneider Electric подписала 3 июля 2022 года обязывающее соглашение о продаже Schneider Electric Russia местному руководству. Закрытие соглашения будет зависеть от одобрения регулирующих органов и выполнения других условий закрытия", - заявили в Schneider Electric.

С 24 февраля 2022 года Schneider Electric приостановила новые инвестиции в России и Беларуси, а также международные поставки новых заказов, предназначенных для РФ и Беларуси.

Доля продаж Schneider Electric от российского подразделения за 2021 год составляет около 2%.

Компания спишет 300 млн евро - у нее в России пять заводов, дистрибуция и инженерные центры. Суммарные инвестиции Schneider Electric в России превысили 1 млрд. евро.

"Schneider Electric планирует упорядоченный переход и выделяет ресурсы для поддержки сотрудников в России и Белоруссии в течение этого процесса", - резюмировали в компании.

