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Французская Schneider Electric продала бизнес в РФ местному менеджменту
16:32 04.07.2022 |
Французская корпорация Schneider Electric, специализирующаяся на электрооборудовании, объявила о подписании обязывающего соглашения по продаже российских активов российскому менеджменту.
Об этом говорится в официальном заявлении от 4 июля.
"После объявления 27 апреля 2022 года Schneider Electric подписала 3 июля 2022 года обязывающее соглашение о продаже Schneider Electric Russia местному руководству. Закрытие соглашения будет зависеть от одобрения регулирующих органов и выполнения других условий закрытия", - заявили в Schneider Electric.
С 24 февраля 2022 года Schneider Electric приостановила новые инвестиции в России и Беларуси, а также международные поставки новых заказов, предназначенных для РФ и Беларуси.
Доля продаж Schneider Electric от российского подразделения за 2021 год составляет около 2%.
Компания спишет 300 млн евро - у нее в России пять заводов, дистрибуция и инженерные центры. Суммарные инвестиции Schneider Electric в России превысили 1 млрд. евро.
"Schneider Electric планирует упорядоченный переход и выделяет ресурсы для поддержки сотрудников в России и Белоруссии в течение этого процесса", - резюмировали в компании.
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