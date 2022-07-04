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Венеция первой в мире введет плату за посещение города
14:59 04.07.2022 |
Венеция обяжет однодневных туристов делать бронирование и платить за посещение города в попытке регулировать количество посетителей, которых гораздо больше чем жителей исторического центра.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Guardian.
В пятницу власти Венеции обнародовали новые правила для однодневных туристов, которые вступят в силу с 16 января 2023 года.
Туристы, которые решат не оставаться на ночь в отелях или других помещениях, должны будут зарегистрироваться онлайн на день, в который они планируют приехать, и оплатить сбор в размере от 3 до 10 евро с человека в зависимости от времени бронирования и сезона.
Нарушителям грозит штраф до 300 евро, если их остановят и они не смогут предоставить подтверждение того, что они забронировали и оплатили визит с помощью QR-кода.
Около 80% туристов приезжают в Венецию всего- на день. В 2019 году, в последнем полном туристическом году перед пандемией, 19 миллионов однодневных путешественников посетили Венецию и обеспечили лишь незначительную часть дохода от тех, кто остановился хотя бы на одну ночь.
Уполномоченный по туризму Венеции Симоне Вентурини отверг любые предположения о том, что эта мера имеет целью ограничить количество туристов, приезжающих в самый посещаемый город Италии.
Поскольку гости гостиниц и пансионатов уже платят налог на жилье, они освобождены от обязанности платить за визит в Венецию.
С помощью нового правила Венеция стремится найти "этот баланс между жителями и долгосрочными и краткосрочными посетителями", сказал Вентурини, пообещав, что новая система будет проста для посетителей.
Он назвал Венецию первым городом в мире, который ввел такую систему для однодневных посетителей.
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