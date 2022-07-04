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АНАЛІТИКА

Дания официально стала частью общей оборонной политики ЕС

 

После трех десятилетий специального соглашения Дания с 1 июля присоединилась к общей политике обороны Европейского Союза.

Об этом агентству DPA в пятницу подтвердил МИД Дании, пишет "Европейская правда".

Почти две недели назад министр иностранных дел Дании Еппе Кофод подписал во время церемонии в Люксембурге письмо, в котором официально объявил, что страна с 1 июля отменит так называемую оборонную оговорку ЕС.

В начале июня Дания на историческом референдуме после 30-летнего содержания проголосовала за присоединение к общей политике безопасности Европейского Союза.

Теперь датские представители будут участвовать в обсуждениях ЕС оборонных тем, а датские силы смогут участвовать в военных операциях ЕС.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен созывала референдум только через две недели после вторжения России в Украину и после достижения соглашения с большинством партий в парламенте.
Ключові теги: Данія, ЄС
 

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