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Дания официально стала частью общей оборонной политики ЕС
14:56 04.07.2022 |
После трех десятилетий специального соглашения Дания с 1 июля присоединилась к общей политике обороны Европейского Союза.
Об этом агентству DPA в пятницу подтвердил МИД Дании, пишет "Европейская правда".
Почти две недели назад министр иностранных дел Дании Еппе Кофод подписал во время церемонии в Люксембурге письмо, в котором официально объявил, что страна с 1 июля отменит так называемую оборонную оговорку ЕС.
В начале июня Дания на историческом референдуме после 30-летнего содержания проголосовала за присоединение к общей политике безопасности Европейского Союза.
Теперь датские представители будут участвовать в обсуждениях ЕС оборонных тем, а датские силы смогут участвовать в военных операциях ЕС.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен созывала референдум только через две недели после вторжения России в Украину и после достижения соглашения с большинством партий в парламенте.
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