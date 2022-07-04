Силы НАТО в Европе возглавил американский генерал, специализирующийся на России

Верховным главнокомандующим Объединенных сил НАТО в Европе с 1 июля стал генерал армии США Кристофер Каволи.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщило Европейское командование Вооруженных сил США.

На церемонии передачи полномочий присутствовали глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

"Я имел честь находиться в ваших рядах последние четыре с половиной года, и я благодарен, что буду иметь возможность и дальше это делать. Вместе мы будем идти в светлое будущее", - заявил Каволи.

Согласно официальной биографии, Кристофер Каволи родился в Западной Германии, окончил Принстонский университет США с дипломом биолога и с 1987 года служил в рядах Вооруженных сил США.

В конце 1990-х годов Каволи служил в Боснии и Герцеговине в рамках миротворческой миссии НАТО, позже принимал участие в вооруженных действиях в Афганистане. Генерал также имеет опыт в разработке политики в отношении России в штабе Вооруженных сил США и научной деятельности в Национальном институте обороны.

Каволи свободно владеет французским, итальянским и русским, а также является специалистом по вопросам Евразии.