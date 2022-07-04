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АНАЛІТИКА

В Бельгии обязали предпринимателей принимать электронные платежи

 

Все предприятия в Бельгии с 1 июля обязаны предлагать клиентам хотя бы один способ электронных платежей.

Об этом пишет Politico.

Парламент поддержал изменение правил в марте в целях борьбы с мошенничеством.

Правило распространяется на все предприятия, а также на медицинских работников, органы государственной власти и культурные центры.

Предприятия могут предлагать любые электронные способы оплаты, которые им нравятся, и наличные платежи по-прежнему будут приниматься.

Закон также запрещает предприятиям взимать с клиентов дополнительные расходы за совершение электронных платежей или устанавливать минимальную сумму для использования карты.

Согласно исследованию Европейского центрального банка 2019 года о платежах в еврозоне, использование наличных по-прежнему преобладает в Бельгии, но сокращается - с 63% платежей в 2016 году до 58% в 2019 году.
За матеріалами: Экономическая правда
Ключові теги: Бельгія
 

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