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АНАЛІТИКА

Отключать свет и стирать бельё большими партиями. Впервые за семь лет Япония ввела режим экономии электричества

 

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии впервые за семь лет выпустило рекомендации для населения по экономии электроэнергии в связи с большой нагрузкой на энергосети в стране.

Власти обратились к населению, призывая граждан по возможности выключать свет в помещениях, отключать электроприборы, если ими не пользуются в данный момент, и стирать бельё большими партиями, чтобы лишний раз не включать стиральные машинки. Офисных сотрудников попросили отключать кондиционеры в неиспользуемых помещениях, а также технику и свет - во время обеденных перерывов. Кроме того, призывают отключать рекламные вывески, осветительные приборы и телевизоры в магазинах, на витринах.

Такие меры будут действовать по всей стране с 1 июля по 30 сентября. Это связано с расчётами, что при наступлении сильной жары почти во всех районах страны за исключением южной Окинавы и острова Хоккайдо на севере коэффициент запаса электроэнергии может составить всего 3,7% при том, что критическим считается уровень 3%.

Кроме того, власти обеспокоены ситуацией на мировом энергетическом рынке. Цены на энергоносители растут, в связи с чем в Токио не уверены в стабильности их закупок в будущем. Также в Японии были остановлены некоторые тепловые электростанции, а процесс перезапуска АЭС идёт крайне медленно.
За матеріалами: ixbt.com
Ключові теги: Японія
 

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