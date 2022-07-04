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АНАЛІТИКА

Около 30 глав оружейных фирм РФ избежали санкций Запада

 

Почти три десятка руководителей российских оружейных фирм и как минимум 14 оборонных компаний из России по-прежнему находятся вне действия санкций Соединенных Штатов, Европейского Союза или Великобритании. Об этом свидетельствует исследование, выдержки из которого опубликовало в пятницу, 1 июля, агентство Reuters.

Кроме того, ограничительные меры, введенные в отношении российских производителей вооружений и "оружейных баронов", применяются в рамках НАТО избирательно: часть участников Североатлантического альянса придерживается их, а часть - нет.

По данным Reuters, в черных списках имеются лакуны: так, ни в одном из них не фигурирует Алан Лушников, который владеет 75 процентами группы компаний "Калашников". На ее долю приходится 95% российского производства пулеметов, снайперских винтовок, пистолетов и другого ручного огнестрельного оружия, а также 98% армейских ручных пулеметов. Кроме того концерн "Калашников" производит ракеты, которые можно пускать как с самолета, так и с земли. Сама корпорация была подвергнута санкциям в 2014 году, после аннексии Крыма. ЕС и Великобритания ввели ограничительные меры в отношении концерна в этом году.

Аналогичная ситуация - с Яном Новиковым, генеральным директором "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", группы предприятий, которые разрабатывают и производят вооружения для противовоздушной обороны. В то время как концерн находится под санкциями США, ЕС и Великобритании, сам Новиков в санкционных списках отсутствует.

Избежал санкций и генеральный директор "Конструкторского бюро машиностроения" Сергей Питиков. Его предприятие, в частности, производит ракеты "Точка-У", которыми 8 апреля был обстрелян железнодорожный вокзал в Краматорске. В результате этого обстрела не менее 30 человек погибли и свыше 100 были ранены.

Зеленский: Санкций Запада недостаточно

Исследование Reuters проведено после того, как президент Украины Владимир Зеленский в апреле заявил, что очередной пакет ограничительных мер Запада в отношении России "выглядит эффектно, но его недостаточно".

С марта 2022 года в мире были заблокированы и заморожены активы россиян, подпавших под санкции, на сумму в 30 млрд долларов. Об этом говорилось в совместном заявлении международной группы по поиску и аресту средств российских элит, опубликованном 29 июня.

Выявление активов российских элит

Основанная в марте этого года группа "Российские элиты, доверенные лица и олигархи" (REPO) состоит из представителей министерств финансов, юстиции либо внутренних дел стран Евросоюза, а также Великобритании, США, Японии, Австралии и Канады. Задача организации - "совместно использовать все доступные юридические инструменты для обнаружения, ограничения, заморозки, конфискации активов физических и юридических лиц, которые попали под санкции в связи с вторжением России в Украину", уточняли в REPO.

По итогам первых 100 дней работы группа отчиталась о заморозке финансовых и экономических активов на 30 млрд долларов, а также активов Центробанка России на 300 млрд долларов. Кроме того, были обнаружены и заблокированы яхты и недвижимость, принадлежавшие российским миллиардерам.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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