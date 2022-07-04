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Citigroup ведет переговоры с российскими компаниями по продаже бизнеса в РФ – FT
12:43 04.07.2022 |
Американская финансовая группа Citigroup ведет переговоры с несколькими местными покупателями о потенциальных продажах российского бизнеса.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
Отмечается, что Citigroup ведет переговоры с частными российскими компаниями, включая Экспобанк и страховую компанию Reso-Garantia, о судьбе своего потребительского и коммерческого бизнеса.
"Росбанк, бывшая российская дочерняя компания Société Générale, также выразил заинтересованность в покупке, но его способность завершить любое соглашение была подвергнута сомнению после того, как Британфя наложила санкции на его нового владельца, олигарха Владимира Потанина, на этой неделе. Однако он остается свободным от санкций США и ЕС", - пишет газета.
Американский кредитор, вероятно, сохранит свою лицензию - хотя окончательное решение еще не принято - и сохранит сокращенное присутствие в России, говорят источники.
В Citi отказались от комментариев. Экспобанк, Росбанк и Reso-Garantia не ответили на запросы о комментарии.
Citi, российская "дочка" которого входит в двадцатку крупнейших кредиторов с активами в размере 735 миллиардов рублей (13,5 миллиардов долларов), перед войной стремился продать свой розничный бизнес.
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