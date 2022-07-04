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АНАЛІТИКА

Возрождение «Москвича» под угрозой. КАМАЗ помочь уже не сможет

 

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, возрождение «Москвича» должны были начать вместе с китайскими партнерами. При этом КАМАЗ намеревался помочь в освоении производства с помощью собственного опыта и «ценных» контактов.

"Конкретную китайскую марку тогда не называли, но из «ценных» китайских партнеров у КАМАЗа есть только JAC. Теперь любой проект, где задействован КАМАЗ, станет опасным для иностранных (в том числе и китайских) партнеров из-за угрозы вторичных санкций".
Avtograd news

Напомним, на днях Минфин США включил КАМАЗ и почти все его дочерние структуры в особенный черный список - SDN-list. Новые ограничения закроют КАМАЗу доступ даже к китайским компонентам и партнёрам.
За матеріалами: ixbt.com
Ключові теги: Роія, Китай
 

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