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АНАЛІТИКА

В Норвегии начинается большая забастовка. Экспорт газа упадет на 13%

 

Норвежская организация менеджеров и руководителей (Lederne) не смогла договориться с профсоюзами о повышении зарплат работников добывающих компаний и объявила забастовку, которая сократит ежедневный экспорт газа из Норвегии на 13%. Об этом пишет агентство Bloomberg.

На период забастовки временно прекратится добыча на трех морских месторождениях с 5 июля и еще на трех - к концу недели.

В Lederne объяснили, что вынуждены пойти на крайние меры после того, как профсоюзы отказались одобрить ранее согласованные планы по повышению зарплат работникам добывающих компаний до $3220 и выше в месяц.

Забастовка в Норвегии проходит на фоне обостряющегося газового кризиса в Европе из-за сокращения поставок России и отчаянных попыток европейских стран успеть наполнить газохранилища до наступления холодов, подчеркивают в агентстве.

Биржевые цены на газ в Европе выросли с начала торгов в понедельник на 2,7% из-за забастовки в Норвегии.

В Норвегии начинается большая забастовка. Экспорт газа упадет на 13%

 

Lederne - норвежская организация менеджеров, руководителей и специалистов компаний из промышленности, торговли и сферы услуг. Основана в 1910 году. Является полностью независимой. Насчитывает 17 000 членов в более чем 1200 компаниях в Норвегии и за рубежом.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Норвегія
 

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