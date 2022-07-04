В Норвегии начинается большая забастовка. Экспорт газа упадет на 13%

Норвежская организация менеджеров и руководителей (Lederne) не смогла договориться с профсоюзами о повышении зарплат работников добывающих компаний и объявила забастовку, которая сократит ежедневный экспорт газа из Норвегии на 13%. Об этом пишет агентство Bloomberg.

На период забастовки временно прекратится добыча на трех морских месторождениях с 5 июля и еще на трех - к концу недели.

В Lederne объяснили, что вынуждены пойти на крайние меры после того, как профсоюзы отказались одобрить ранее согласованные планы по повышению зарплат работникам добывающих компаний до $3220 и выше в месяц.

Забастовка в Норвегии проходит на фоне обостряющегося газового кризиса в Европе из-за сокращения поставок России и отчаянных попыток европейских стран успеть наполнить газохранилища до наступления холодов, подчеркивают в агентстве.

Биржевые цены на газ в Европе выросли с начала торгов в понедельник на 2,7% из-за забастовки в Норвегии.