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Турция решила присоединиться к договору о Шпицбергене
10:46 04.07.2022 |
Турция решила присоединиться к Шпицбергенскому договору, который позволит гражданам Турции приобретать собственность, права на жительство и рыболовство на архипелаге Свальбард (Шпицберген) и в территориальных водах.
Об этом сообщает Hurriyet, пишет "Европейская правда".
Законопроект по договору, подписанный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, был направлен в офис спикера парламента.
Если Турция будет включена в договор, подписанный в Париже 9 февраля 1920 года, турецкие компании смогут работать в области морского судоходства, промышленности, добычи полезных ископаемых и торговли на архипелаге Шпицберген и в территориальных водах, находящихся под суверенитетом Норвегии и расположенных только за тысячу от северного полюса.
Согласно законопроекту, турецкие ученые получат возможность проводить научные исследования на создаваемой Турецкой научной станции.
Также отмечалось, что турецкие студенты получат возможность учиться в университетском центре на Шпицбергене.
По словам властей, в отношении приобретенных прав существуют серьезные правила и запреты. Особое внимание уделяется выполнению условий из-за глобального потепления и климатического кризиса.
Договор предусматривает установление некоторых договоренностей по архипелагу Шпицберген между Норвегией, США, Данией, Францией, Италией, Японией, Нидерландами, Великобританией, Ирландией, Британскими заморскими территориями и Швецией.
Напомним, власти Норвегии на основании санкций не выдали разрешение российской горнодобывающей компании "Арктикуголь" перевезти товары на Шпицберген через материковую часть страны.
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