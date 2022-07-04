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АНАЛІТИКА

Турция решила присоединиться к договору о Шпицбергене

 

Турция решила присоединиться к Шпицбергенскому договору, который позволит гражданам Турции приобретать собственность, права на жительство и рыболовство на архипелаге Свальбард (Шпицберген) и в территориальных водах.

Об этом сообщает Hurriyet, пишет "Европейская правда".

Законопроект по договору, подписанный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, был направлен в офис спикера парламента.

Если Турция будет включена в договор, подписанный в Париже 9 февраля 1920 года, турецкие компании смогут работать в области морского судоходства, промышленности, добычи полезных ископаемых и торговли на архипелаге Шпицберген и в территориальных водах, находящихся под суверенитетом Норвегии и расположенных только за тысячу от северного полюса.

Согласно законопроекту, турецкие ученые получат возможность проводить научные исследования на создаваемой Турецкой научной станции.

Также отмечалось, что турецкие студенты получат возможность учиться в университетском центре на Шпицбергене.

По словам властей, в отношении приобретенных прав существуют серьезные правила и запреты. Особое внимание уделяется выполнению условий из-за глобального потепления и климатического кризиса.

Договор предусматривает установление некоторых договоренностей по архипелагу Шпицберген между Норвегией, США, Данией, Францией, Италией, Японией, Нидерландами, Великобританией, Ирландией, Британскими заморскими территориями и Швецией.

Напомним, власти Норвегии на основании санкций не выдали разрешение российской горнодобывающей компании "Арктикуголь" перевезти товары на Шпицберген через материковую часть страны.
 

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