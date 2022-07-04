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АНАЛІТИКА

Bloomberg: Иран снижает цены на нефть для конкуренции с Россией в Китае

 

Агентство Блумберг рассказало, зачем Иран снижает стоимость своей и без того дешевой нефти. Оно отметило, что стране приходится это делать, так как главный конкурент - Россия - все больше укрепляется на ключевом китайском рынке.

Блумберг пояснило, что Китай стал ключевым пунктом назначения для российской нефти, поскольку Москва стремится сохранить экспорт после начала спецоперации на Украине, что в итоге привело к усилению конкуренции с Ираном.

Также отмечается, что в мае российский нефтяной экспорт в Китай вырос до рекордного уровня, и Россия обогнала Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика крупнейшему в мире импортеру. Ирану, снижая цены на нефть, чтобы оставаться конкурентоспособным на китайском рынке, также удалось сохранить сильные экспортные потоки, вероятно, отчасти благодаря росту спроса на ослаблении в Китае коронавирусных ограничений, отмечает агентство.
 

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