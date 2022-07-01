Российские авиакомпании впервые попросили власти вернуть самолеты за границу

Российские авиакомпании начали просить Минтранс РФ о возвращении самолетов зарубежным арендодателям.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к ведомству.

Так, две российские авиакомпании впервые по введению санкций попросили Минтранс о возвращении самолетов зарубежным лизингодателям. По словам собеседника, компания S7 и грузовая AirBridgeCargo (входит в ГК "Волга-Днепр") обратились в министерство в апреле и мае, но пока не получили ответа.

Представитель S7 подтвердил информацию, уточнив, что компания подала заявку на возвращение лизингодателю двух Boeing 737-8 МАХ "из-за отсутствия сертификата типа в Российской Федерации и, соответственно, невозможности его эксплуатации". Эксплуатацию этого самолета в России запретили после катастроф с его участием в Индонезии и Эфиопии, пишет издание.

По словам источника, близкого к ГК "Волга-Днепр", AirBridgeCargo планирует вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747, хранящихся в Шереметьево. В мае источник газеты сообщал, что "Волга-Днепр" ведет переговоры с лизингодателем Dubai Aerospace Enterprise о возвращении самолетов для дальнейшей передачи в финансовый лизинг Etihad: компания рассчитывала, что сможет совместно эксплуатировать самолеты, перерегистрировав российскую компанию на новое юрлицо в рамках совместного предприятия.

"Успех предприятия будет зависеть от того, найдут ли юристы обеих сторон способ, как эксплуатировать самолеты с учетом санкций США, а также британских санкций против председателя совета директоров "Волга-Днепр" Алексея Исайкина", - отметил источник.

По словам другого собеседника, "решение по AirBridgeCargo предварительно согласовано на уровне правительства" и может быть принято в августе или сентябре.

При этом опрошенные газетой участники отрасли расценивают затяжное рассмотрение заявок в Минтрансе как "негласный запрет на возвращение самолетов".

Напомним, ранее РФ отказалась возвращать владельцам самолеты, которые использовались российскими авиакомпаниями на условиях лизинга. Для этого власти РФ также приняли специальное законодательство о принудительной регистрации самолетов в своем реестре, опасаясь, что российские авиакомпании не смогут выполнять полеты без воздушных судов мировых производителей. В частности, санкции запрещают операционный лизинг самолетов в пользу российских перевозчиков. Поэтому в одностороннем порядке были расторгнуты договоры лизинга более 700 иностранных самолетов, при этом 78 самолетов российских перевозчиков арестовали за рубежом.

В то же время авиационные власти Бермуд и Ирландии, где было зарегистрировано больше всего самолетов, которые использовались российскими авиакомпаниями, приостановили действие их сертификатов, а Федеральное авиационное управление США снизило рейтинг безопасности полетов для авиакомпаний России, считая, что Росавиация не соответствует нормам безопасности ICAO.

После вторжения в Украину Великобритания, США, Евросоюз и другие страны ввели ограничения на полеты российских авиакомпаний. Евросоюз также ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, используемых в авиационной и космической отрасли, а также запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, относящихся к этим отраслям.

После этого американский производитель авиационной техники Boeing временно прекратил техническое обслуживание и поддержку российских авиакомпаний и снабжение им запчастей. Такие же ограничения ввел европейский производитель Airbus.