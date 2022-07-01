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ЕС хочет запретить импорт российского золота вслед за США – Bloomberg
15:10 01.07.2022 |
Евросоюз работает над новыми санкциями, которые запретят импорт российского золота - РФ является второй по величине золотодобывающей страной в мире с экспортом золота в 12,6 млрд. фунтов в прошлом году.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседника, приближенных к процессу.
Ранее страны Большой Семерки объявили о планах запретить импорт золота из России. Тогда Британия заявила, что эта мера будет оказывать "большое влияние" на способность РФ финансировать свою армию и попытки олигархов избежать последствий финансовых санкций, покупая золотые слитки.
Однако отраслевые аналитики выражают меньший энтузиазм и описывают запрет как скорее символический, ведь уже наложенные санкции фактически закрыли рынки ЕС и США для России. В частности, потоки в традиционные торговые центры в Лондоне и Цюрихе преимущественно прекратились из-за "самосанкционирования" отрасли.
Подготовка к новому пакету санкций продолжается. Новый пакет также будет охватывать коррективы ранее одобренных мер, которые могут включать изменения правил транзита подсанкционных товаров в российский Калининградский анклав, рассказали агентству собеседники.
Лидеры G7 на встрече в Германии на этой неделе также договорились обсудить варианты ограничения цены на российскую нефть, в частности, путем запрета таких услуг как страхование, необходимое для транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов. В то же время, по данным агентства, этот механизм не заработает в ближайшее время.
Ряд стран ЕС настаивает на усилении санкций, например - на газ, но пока у ЕС нет готовности к решительным санкционным шагам. Внимание, скорее всего, будет сосредоточено на усилении и расширении существующих санкций, таких как ограничения на экспорт технологий, а также санкции против российских олигархов и организаций.
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