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Украинский борщ внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО
15:07 01.07.2022 |
Культуру приготовления украинского борща внесли в список объектов нематериального наследия ЮНЕСКО.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил в телеграм-канале министр культуры Александр Ткаченко.
"Победа в войне за борщ - наша. Сегодня, 1 июля, на 5-м внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия по обращению МКИП был внесен элемент "Культура приготовления украинского борща" в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", - написал он.
Как отметили в Минкульте, члены Комитета в решении отметили, что "элемент выполняет функцию социальной интеграции и сплоченности, которая служит объединению народа Украины независимо от возраста, пола или происхождения. В этом смысле элемент демонстрирует важную роль нематериального культурного наследия во время вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций".
"Битва за борщ была начата еще до войны. И сколько бы Маша Захарова не рассказывала, что "книги по кулинарии запрещались, а рецепт блюда держали в тайне и запрещали готовить" и вообще наш борщ - это "проявление экстремизма и нацизма", это "проявление экстремизма" теперь официально украинское и официально под охраной ЮНЕСКО", - отметил Ткаченко.
В Минкульте напоминают, что, учитывая угрозы украинскому культурному наследию из-за российской агрессии, МКИП обратился в Секретариат ЮНЕСКО с просьбой перенести ранее представленную номинацию в Список срочной охраны ЮНЕСКО.
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