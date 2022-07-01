Украинский борщ внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Культуру приготовления украинского борща внесли в список объектов нематериального наследия ЮНЕСКО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил в телеграм-канале министр культуры Александр Ткаченко.

"Победа в войне за борщ - наша. Сегодня, 1 июля, на 5-м внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия по обращению МКИП был внесен элемент "Культура приготовления украинского борща" в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", - написал он.

Как отметили в Минкульте, члены Комитета в решении отметили, что "элемент выполняет функцию социальной интеграции и сплоченности, которая служит объединению народа Украины независимо от возраста, пола или происхождения. В этом смысле элемент демонстрирует важную роль нематериального культурного наследия во время вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций".

"Битва за борщ была начата еще до войны. И сколько бы Маша Захарова не рассказывала, что "книги по кулинарии запрещались, а рецепт блюда держали в тайне и запрещали готовить" и вообще наш борщ - это "проявление экстремизма и нацизма", это "проявление экстремизма" теперь официально украинское и официально под охраной ЮНЕСКО", - отметил Ткаченко.

В Минкульте напоминают, что, учитывая угрозы украинскому культурному наследию из-за российской агрессии, МКИП обратился в Секретариат ЮНЕСКО с просьбой перенести ранее представленную номинацию в Список срочной охраны ЮНЕСКО.