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АНАЛІТИКА

В США отложен запуск ключевого терминала экспорта СПГ в ЕС

 

Один из крупнейших экспортных газовых терминалов в США Freeport LNG останется закрытым на неопределенный срок из-за пожара, произошедшего на нем в начале июня, сообщило агентство dpa в четверг, 30 июня. Это один из ключевых терминалов для экспорта американского СПГ в Европу, отмечает агентство.

После пожара министерство транспорта США постановило, что компания Freeport LNGLNG должна предоставлять еженедельные отчеты о состоянии терминала, перезапустить работу которого можно будет лишь с разрешения федерального правительства. Freeport LNG сначала предупредила, что перезапуск может занять какое-то время, теперь же сроки стали еще более неопределенными, пишет dpa.

По данным агентства Bloomberg, перезапуск теперь может быть отсрочен еще на один месяц, и работу терминал возобновит в октябре этого года. Минтранс страны установило, что эксплуатация завода без дополнительных мер представляет угрозу общественной безопасности и окружающей среде.

Пожар на терминале произошел 8 июня. Причиной, как говорится в правительственном отчете, стала неисправность предохранительного клапана давления в трубопроводе с вакуумной изоляцией, из-за чего трубопровод лопнул и начался пожар.

Ключевой порт для экспорта СПГ в Европу

По словам эксперта Postbank Дирка Штеффена (Dirk Steffen), которого цитирует издание Handelsblatt, на терминал в Техасе приходилось почти 17 процентов всех американских экспортных мощностей газа - 56,6 млн куб. м. в день. Почти 70 процентов СПГ, которые отправлялись с завода, по оценке инвестбанка Jefferies, были предназначены для европейского рынка. Те самым, терминал играет важную роль в планах Европы по отказу от российского газа, отмечает dpa.

В марте на фоне решения стран Европы отказаться от поставок российского газа из-за войны в Украине министерство энергетики США выдало два долгосрочных разрешения на экспорт дополнительных объемов СПГ с терминалов на побережье Мексиканского залива.

"Американский СПГ остается важным компонентом глобальной энергетической безопасности, и министерство энергетики по-прежнему привержено поиску путей, призванных помочь нашим союзникам и торговым партнерам в поставках необходимых им энергоносителей", - подчеркнули в ведомстве.

В сообщении Мнэнерго страны отмечалось, что экспорт американского сжиженного газа к концу года должен увеличиться еще на 20 процентов в связи с запуском новых мощностей, а на долю США приходилось более половина всего европейского импорта СПГ.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, ЄС
 

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