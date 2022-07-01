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АНАЛІТИКА

В Турции заблокированы сайты DW и «Голоса Америки»

 

Сайт медиакомпании Deutsche Welle вечером четверга, 30 июня, был заблокирован в Турции. Соответствующее решение вынес суд в Анкаре, объяснил представитель правления Верховного совета Турции по радио и телевидению (RTÜK). Речь идет об интернет-страницах на всех 32 языках вещания, указала DW.

Медиакомпания намерена оспорить позицию турецкой стороны в суде. Помимо DW, блокировка затронула и радиостанцию "Голос Америки".

Требование регулятора RTÜK

Несколько месяцев назад RTÜK потребовал от иностранных вещателей подать заявку на получение лицензии на интернет-вещание. По оценке DW, такой шаг "позволил бы турецкому правительству подвергнуть цензуре редакционный контент" и был бы "неприемлем для независимого медиа". Позиция компании была изложена "в обширной переписке и даже в личной беседе с председателем" турецкого медиарегулятора, подчеркнул генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg).

В феврале Deutsche Welle и "Голос Америки" объявили, что не будут подавать заявки на получение лицензий в Турции. Требование турецкой стороны основано на правовой норме, вступившей в силу в 2019 году. В том же году DW в соответствии с законодательством Турции открыла в стране свое представительство.

Реакция Немецкого союза журналистов

Между тем Немецкий союз журналистов (DJV) призвал турецкую сторону немедленно отменить меры в отношении Deutsche Welle. "Запрет DW не может быть объяснен ничем, кроме как явным произволом автократии (президента Турции Реджепа Тайипа. - Ред.) Эрдогана", - заявил глава DJV Франк Ибераль (Frank Überall). Жителям Турции необходимо вновь предоставить возможность доступа к независимой журналистике, подчеркнул Ибераль.

В последние годы Турция ужесточила контроль над средствами массовой информации. RTÜK вправе требовать от лицензированных СМИ удалять онлайн-контент, который ведомство посчитает неприемлемым. Около 90 процентов основных СМИ в стране в настоящее время связаны с государством, указывает агентство Reuters.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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