Казахстан заявил о «новом этапе отношений» с США

Казахстан выстраивает "новый этап отношений" с США. Об этом министр иностранных дел страны Мухтар Тлеуберди заявил в ходе конференции "Республика Казахстан в современной системе международных отношений" в пятницу, 1 июля. "Основой взаимовыгодного сотрудничества по вопросам политики и безопасности, торговли и инвестиций являются регулярные встречи высокого уровня в рамках Комиссии по расширенному стратегическому партнерству", - отметил он. Американская сторона никак не комментировала высказывания чиновника.

Глава казахского МИДа не обошел стороной и отношения с Россией, назвав их "конструктивными" и "динамичными". РФ выступает ключевым стратегическим партнером Казахстана, подчеркнул Тлеуберди.

Изменения в конституцию Казахстана одобрены на референдуме

В начале июня в Казахстане прошел референдум, участники которого подавляющим большинством голосов одобрили конституционные поправки, предусматривающие преобразование страны из суперпрезидентской в президентскую республику с важной ролью парламента. По данным Центризбиркома, в поддержку нововведений, предложенных президентом, проголосовали 77,18 процента избирателей.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился конституционного статуса "елбасы" - "отца нации". Эксперты расценили референдум как подготовку действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева к выдвижению своей кандидатуры на второй президентский срок. В то же время ряд критиков сомневаются, что принятие поправок реально изменит авторитарную систему правления, выстроенную Назарбаевым.

В январе в Казахстане в свете повышения цен на газ прошли протесты, вызвавшие политический кризис. По официальным данным, в уличных боях погибли более 200 человек. Правительство республики ушло в отставку, в страну по запросу президента Токаева на несколько дней был введен военный контингент государств Организации Договора о коллективной безопасности.