Reuters сообщило о потерях КНДР из-за обвала криптовалютного рынка

Северная Корея потеряла «миллионы долларов», украденных хакерами, из-за падения рынка криптовалют. Это поставило под угрозу финансирование программы вооружений, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Два анонимных собеседника в правительстве Южной Кореи отметили, что медвежий рынок на фоне более широкого экономического спада усложнил Пхеньяну возможность получать доход от хакерских атак. По их словам, это потенциально может повлиять на финансирование военных разработок и испытаний.

Журналисты указали, что стоимость отслеживаемых Chainalysis неотмытых КНДР криптовалют рухнула со $170 млн до $65 млн. В эту категорию входят средства, похищенные в результате 49 взломов с 2017 по 2021 год.

По оценкам аналитика TRM Labs Ника Карлсена, один из связанных с Северной Кореей кошельков потерял от 80% до 85% стоимости за последние несколько недель. Специалисты не раскрывают, какими цифровыми активами располагают власти КНДР, поскольку это может выдать методы расследования.

Сотрудник посольства Северной Кореи в Лондоне в комментарии Reuters назвал «фейками» обвинения в атаках на криптовалютные проекты.

Ранее в Chainalysіs подсчитали, что в 2021 году хакеры из КНДР осуществили по меньшей мере семь кибератак на криптовалютные платформы, в ходе которых похитили цифровые активы на сумму около $400 млн.

Согласно ООН, КНДР финансирует развитие ядерных программ за счет взломов биткоин-бирж.

В апреле 2022 года OFAC внесло в санкционный список адрес, предположительно относящийся к хакерской группировке Lazarus. Его пометили как связанный с атакой на сайдчейн Ronin, взлом которого стал крупнейшим за всю историю DeFi-сегмента.

Позднее власти США заявили о нацеленности северокорейских хакеров на криптовалютный и блокчейн-сектор, включая биржи, DeFi-протоколы, венчурные фонды, отдельных крупных держателей криптоактивов и NFT.

Напомним, в мае Минфин, Госдепартамент и ФБР США предупредили об участии IT-специалистов из КНДР в разработке криптопроектов. По данным властей, получаемый ими доход Пхеньян направляет на финансирование программ по вооружению.



