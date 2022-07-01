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АНАЛІТИКА

США поддержали продажу Турции истребителей F-16, - Байден

 

Соединенные Штаты поддерживают продажу истребителей F-16 Турции. Сделку в ближайшее время должен одобрить Конгресс.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Как вы помните, еще в декабре я сказал, что мы должны продать Турции самолеты F-16 и модернизировать их. В наших интересах поддержать такое желание", - заявил Байден.

По словам главы США, в продаже истребителей нет никаких взаимных услуг. В октябре Турция обратилась к Вашингтону с просьбой продать 40 истребителей F-16 производства Lockheed Martin и почти 80 комплектов для модернизации уже существующих боевых самолетов.
За матеріалами: РБК-Украина
 

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