В Польше видеоигры впервые будут официально изучать в школах

Министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек в четверг объявил о старте проекта "Игры в образовании", в рамках которого до конца года в образовательную программу будут впервые включены видеоигры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

По словам Чарнека, "новый проект - это следующий этап модернизации польской школы под углом зрения не только оборудования и ИТ, но и модернизации основной учебной программы и рекомендуемого в ней содержания".

Первые видеоигры, которые можно найти в базовой программе, - This War of Mine, рассказывающая о жизни мирного населения на войне, и Gra Szyfrów, которую разработал Институт национальной памяти Польши, где речь идет о польско-большевистской войне 1920 года.

Уполномоченная министра по вопросам цифровой трансформации Юстина Орловская отметила, что цель целью показать учащимся привлекательные методы обучения, "чтобы молодежь могла повышать свою квалификацию, свои компетенции и получать новые знания".

Игры можно скачать бесплатно с правительственной платформы и платформы Steam.

Как сообщалось, Французская академия, которая заключает правила употребления французского языка, рекомендовала не использовать жаргонные слова из сферы компьютерных игр, происходящие из английского языка.