Фінансові новини
- |
- 01.07.22
- |
- 11:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Польше видеоигры впервые будут официально изучать в школах
09:36 01.07.2022 |
Министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек в четверг объявил о старте проекта "Игры в образовании", в рамках которого до конца года в образовательную программу будут впервые включены видеоигры.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".
По словам Чарнека, "новый проект - это следующий этап модернизации польской школы под углом зрения не только оборудования и ИТ, но и модернизации основной учебной программы и рекомендуемого в ней содержания".
Первые видеоигры, которые можно найти в базовой программе, - This War of Mine, рассказывающая о жизни мирного населения на войне, и Gra Szyfrów, которую разработал Институт национальной памяти Польши, где речь идет о польско-большевистской войне 1920 года.
Уполномоченная министра по вопросам цифровой трансформации Юстина Орловская отметила, что цель целью показать учащимся привлекательные методы обучения, "чтобы молодежь могла повышать свою квалификацию, свои компетенции и получать новые знания".
Игры можно скачать бесплатно с правительственной платформы и платформы Steam.
Как сообщалось, Французская академия, которая заключает правила употребления французского языка, рекомендовала не использовать жаргонные слова из сферы компьютерных игр, происходящие из английского языка.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Год без разрешений: что означает для Украины «транспортный безвиз» с ЕС
|Семь угроз и две Украины: что прописал НАТО в новой стратегической концепции
|Украина получила от США грант $1,3 млрд в пределах пакета финансирования госбюджета $7,5 млрд - Шмыгаль
|Украина и ЕС подписали «транспортный безвиз»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США поддержали продажу Турции истребителей F-16, - Байден
|Швеция и Финляндия холодно отреагировали на требования Эрдогана
|В Польше видеоигры впервые будут официально изучать в школах
|Беларусь вводит безвизовый режим с Польшей
|Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью
|Бегство РФ со Змеиного снизит давление на побережье, но сохранит блокаду портов, - ISW
Бізнес
|Arm представила процессорные ядра Cortex-X3 и Cortex-A715 для мобильных чипов нового поколения
|С 2035 года все новые автомобили в ЕС хотят сделать климатически нейтральными
|TSMC повысит цены на свою продукцию на 6% в 2023 году
|Qualcomm представит флагманский процессор Snapdragon 8 Gen2 в середине ноября
|Американский грузовой корабль Cygnus впервые скорректировал орбиту МКС
|Hyundai Mobis разработала систему, способную включать автопилот в случае ухудшения самочувствия водителя
|Власти США запретили продажу всех электронных сигарет Juul на территории страны