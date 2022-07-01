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Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью
09:11 01.07.2022 |
Польша завершила строительство стены на границе с соседней Беларусью. Об этом сообщил в четверг, 30 июня, польский министр внутренних дел Мариуш Каминьский. "Возведенный нами барьер отделяет нас от зловещей диктатуры Лукашенко", - заявил Каминьский в пограничной волости Кузница. Высота заградительного сооружения составляет 5,5 метров. На его возведение израсходовано около 350 млн евро. Длина 186 километров - чуть меньше половины от протяженности польско-белорусской границы.
По словам главы МВД Польши, приток мигрантов с территории Беларуси являлся "частью более масштабного сценария, сценария дестабилизации всего региона, всей Центральной и Восточной Европы". "Это была подготовка к войне с Украиной", - добавил министр.
Поправки в законодательство
Правительство в Варшаве ранее изменило национальное законодательство, упростив вытеснение мигрантов на границе обратно в Беларусь. Правозащитники критиковали поправки, отмечая, что они противоречат международному праву, поскольку мешают нуждающимся подавать прошение об убежище.
"Поскольку Польша препятствует бегству людей в ЕС с помощью вытеснения, стены и изменений в законодательстве, ищущие защиты оказываются во власти действующего несправедливыми методами режима белорусского правителя Лукашенко", - указали в организации Pro Asyl. "Те, кому удается перебраться через границу в Польшу, автоматически попадают в тюрьму", - добавили правозащитники.
Ситуация с мигрантами
Польша решила построить заграждение на границе с Беларусью в 2021 году после резкого увеличения потока мигрантов из стран Ближнего Востока. Минск ввозил этих людей в страну с целью дальнейшей отправки в ЕС. Министр внутренних дел Польши отмечал, что укрепление будет состоять из нескольких линий защиты и оснащено современными электронными устройствами, в частности датчиками движения, а также камерами дневного и ночного видения. Вверху должны были крепиться спирали колючей проволоки.
Правительства Польши и других стран Евросоюза обвиняли белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. В конце мая 2021 года Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся попасть через Беларусь на территорию ЕС.
После этого существенно увеличилось число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск и резко усилился поток мигрантов, стремящихся попасть в Евросоюз с территории Беларуси. В ответ на "гибридную атаку" Минска ЕС ввел пятый пакет санкций, в том числе против авиакомпаний, перевозящих мигрантов с Ближнего Востока в Беларусь.
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