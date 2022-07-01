Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью

 Премьер Польши Матеуш Моравецкий на границе с Беларусью

Польша завершила строительство стены на границе с соседней Беларусью. Об этом сообщил в четверг, 30 июня, польский министр внутренних дел Мариуш Каминьский. "Возведенный нами барьер отделяет нас от зловещей диктатуры Лукашенко", - заявил Каминьский в пограничной волости Кузница. Высота заградительного сооружения составляет 5,5 метров. На его возведение израсходовано около 350 млн евро. Длина 186 километров - чуть меньше половины от протяженности польско-белорусской границы.

По словам главы МВД Польши, приток мигрантов с территории Беларуси являлся "частью более масштабного сценария, сценария дестабилизации всего региона, всей Центральной и Восточной Европы". "Это была подготовка к войне с Украиной", - добавил министр.

Поправки в законодательство

Правительство в Варшаве ранее изменило национальное законодательство, упростив вытеснение мигрантов на границе обратно в Беларусь. Правозащитники критиковали поправки, отмечая, что они противоречат международному праву, поскольку мешают нуждающимся подавать прошение об убежище.

"Поскольку Польша препятствует бегству людей в ЕС с помощью вытеснения, стены и изменений в законодательстве, ищущие защиты оказываются во власти действующего несправедливыми методами режима белорусского правителя Лукашенко", - указали в организации Pro Asyl. "Те, кому удается перебраться через границу в Польшу, автоматически попадают в тюрьму", - добавили правозащитники.

Ситуация с мигрантами

Польша решила построить заграждение на границе с Беларусью в 2021 году после резкого увеличения потока мигрантов из стран Ближнего Востока. Минск ввозил этих людей в страну с целью дальнейшей отправки в ЕС. Министр внутренних дел Польши отмечал, что укрепление будет состоять из нескольких линий защиты и оснащено современными электронными устройствами, в частности датчиками движения, а также камерами дневного и ночного видения. Вверху должны были крепиться спирали колючей проволоки.

Правительства Польши и других стран Евросоюза обвиняли белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. В конце мая 2021 года Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся попасть через Беларусь на территорию ЕС.

После этого существенно увеличилось число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск и резко усилился поток мигрантов, стремящихся попасть в Евросоюз с территории Беларуси. В ответ на "гибридную атаку" Минска ЕС ввел пятый пакет санкций, в том числе против авиакомпаний, перевозящих мигрантов с Ближнего Востока в Беларусь.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,4017
  0,3759
 1,22

Курс обміну валют на сьогодні, 09:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,0536  0,00 0,01 35,7136  0,01 0,02
EUR 36,5350  0,03 0,08 37,3500  0,15 0,39

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес