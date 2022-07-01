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Россия выдвинула ультиматум Shell и Mitsubishi: угрожает национализацией газового актива
08:40 01.07.2022 |
Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о передаче имущества нефтегазового проекта Сахалин-2 в собственность государства. Вместо бермудской компании Sakhalin Energy Investment Company Ltd. его оператором станет новое российское ООО, пишет Коммерсант.
Иностранным акционерам Sakhalin Energy - Shell, Mitsui и Mitsubishi - предлагают выбор: получить доли в новой компании или денежную компенсацию, которая фактически будет заморожена на банковском счете в России.
"Другими словами, власти РФ вынуждают иностранные компании согласиться на предложенные условия сохранения их участия в Сахалин-2, иначе иностранные акционеры рискуют просто потерять свою долю", - говорится в публикации.
Shell еще в конце февраля объявила об отказе от совместных проектов с Газпромом и начала искать покупателей на 27,5% акций в Сахалине-2. В апреле сообщалось, что переговоры о приобретении доли Shell ведут китайские государственные компании Cnooc, CNPC и Sinopec.
Что касается японских компаний, они не планировали выходить из Сахалина-2, потому что он обеспечивает до 8% потребности Японии в сжиженном газе.
Сахалин-2 - проект на острове Сахалин, реализуемый на условиях соглашения о разделе продукции. Около 60% сжиженного газа предназначено для Японии, среди акционеров оператора проекта Сахалин Энерджи - две японские компании, Mitsui и Mitsubishi, с общей долей 22,5% и Shell с долей 27,5%. Крупнейший акционер - Газпром (50%+1 акция).
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