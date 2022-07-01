США впервые в истории поставили в Европу больше газа, чем Россия

В июне 2022 года Соединенные Штаты Америки впервые в истории поставили в Европу больше газа, чем Россия, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол.

"Недавнее резкое сокращение Россией объемов природного газа в ЕС означает, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортировал больше газа в виде СПГ из США, чем по трубопроводам из России. Падение российского предложения требует усилий по уменьшению спроса в ЕС, чтобы подготовиться к тяжелой зимы", - написал Бирол в Twitter.

В последние месяцы ЕС импортирует рекордные объемы американского сжиженного газа.

В апреле 2022 года на пять европейских стран - Францию, Испанию, Великобританию, Нидерланды и Польшу - приходилось 54,1% общего американского экспорта сжиженного газа, свидетельствуют данн

В последние месяцы ЕС импортирует рекордные объемы американского сжиженного газа.

В апреле 2022 года на пять европейских стран - Францию, Испанию, Великобританию, Нидерланды и Польшу - приходилось 54,1% общего американского экспорта сжиженного газа, свидетельствуют данные Министерства энергетики США.ые Министерства энергетики США.