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США впервые в истории поставили в Европу больше газа, чем Россия
08:21 01.07.2022 |
В июне 2022 года Соединенные Штаты Америки впервые в истории поставили в Европу больше газа, чем Россия, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол.
"Недавнее резкое сокращение Россией объемов природного газа в ЕС означает, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортировал больше газа в виде СПГ из США, чем по трубопроводам из России. Падение российского предложения требует усилий по уменьшению спроса в ЕС, чтобы подготовиться к тяжелой зимы", - написал Бирол в Twitter.
В последние месяцы ЕС импортирует рекордные объемы американского сжиженного газа.
В апреле 2022 года на пять европейских стран - Францию, Испанию, Великобританию, Нидерланды и Польшу - приходилось 54,1% общего американского экспорта сжиженного газа, свидетельствуют данн
В последние месяцы ЕС импортирует рекордные объемы американского сжиженного газа.
В апреле 2022 года на пять европейских стран - Францию, Испанию, Великобританию, Нидерланды и Польшу - приходилось 54,1% общего американского экспорта сжиженного газа, свидетельствуют данные Министерства энергетики США.ые Министерства энергетики США.
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