Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США впервые в истории поставили в Европу больше газа, чем Россия

США впервые в истории поставили в Европу больше газа, чем Россия

 

В июне 2022 года Соединенные Штаты Америки впервые в истории поставили в Европу больше газа, чем Россия, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол.

"Недавнее резкое сокращение Россией объемов природного газа в ЕС означает, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортировал больше газа в виде СПГ из США, чем по трубопроводам из России. Падение российского предложения требует усилий по уменьшению спроса в ЕС, чтобы подготовиться к тяжелой зимы", - написал Бирол в Twitter.

В последние месяцы ЕС импортирует рекордные объемы американского сжиженного газа.

В апреле 2022 года на пять европейских стран - Францию, Испанию, Великобританию, Нидерланды и Польшу - приходилось 54,1% общего американского экспорта сжиженного газа, свидетельствуют данн

В последние месяцы ЕС импортирует рекордные объемы американского сжиженного газа.

В апреле 2022 года на пять европейских стран - Францию, Испанию, Великобританию, Нидерланды и Польшу - приходилось 54,1% общего американского экспорта сжиженного газа, свидетельствуют данные Министерства энергетики США.ые Министерства энергетики США.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,4017
  0,3759
 1,22

Курс обміну валют на вчора, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,0569  0,06 0,18 35,7081  0,00 0,01
EUR 36,5629  0,05 0,13 37,4965  0,08 0,22

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес