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АНАЛІТИКА

Украина станет главной темой на время председательства Чехии в ЕС

 Глава правительства Чехии Петр Фиала

Экс-премьер-министр Чехии Андрей Бабиш не собирался тратить много денег на "болтовню с закуской". Подготовка к председательству его страны в Совете ЕС, которой евроскептик должен был заниматься в 2021 году, не имела в его глазах особой важности. На эту подготовку Бабиш планировал выделить лишь треть суммы, которую Чешская Республика израсходовала на организацию своего первого председательства в ЕС в 2009 году.

Однако в ноябре 2021 года либерально-консервативная коалиция из пяти партий, сформировавшаяся вокруг университетского профессора Петра Фиалы, сместила популистского мультимиллиардера Бабиша с поста премьера. Новый глава чешского правительства Фиала, политолог по образованию, сразу же занялся более серьезной подготовкой к председательству его страны в ЕС, рассматривая его как возможность для Чешской Республики проявить себя на европейской сцене.

Организацией займутся практиканты

Традиционно страна-председатель Европейского Союза имеет возможность на протяжении полугода существенно влиять на повестку дня и создавать себе позитивный образ, официально даже не имея больших полномочий власти.

Петр Фиала немного увеличил бюджет, чтобы покрыть дополнительные расходы по председательству в ЕС, но лишь на столько, на сколько было необходимо, чтобы компенсировать галопирующую инфляцию на уровне 16 процентов.

В то же время Представительство Чехии при Евросоюзе получило распоряжение при организации около 200 встреч и мероприятий проявлять экономию и привлекать к работе студентов и практикантов. Сами практиканты, работа которых оплачивается большей частью из стипендиальной программы ЕС Erasmus, еще в апреле жаловались, что их расходы на проживание в Брюсселе не компенсируются правительством в Праге.
"Тест на зрелость" для Чехии

И все же, несмотря на скудное финансирование, ожидается, что второе председательство Чехии в ЕС, в отличие от первого, будет успешным. Тогда, в 2009 году, действующий премьер-министр Чехии Мирек Тополанек был отстранен от должности в результате вотума недоверия, и политическая повестка ЕС погрузилась в хаос.

После этого дипломаты из стран, являющихся давними членами ЕС, жаловались, что за чешское председательство было "стыдно". Фиала четко осознает, что за ним и его министрами пристально наблюдают. "1 июля мы во второй раз становимся председателем Совета ЕС. С небольшим преувеличением можно сказать, что это для нас - тест на зрелость", - сказал глава чешского правительства в середине июня на пресс-конференции, посвященной программе председательства его страны в ЕС.

Украина и Индо-Тихоокеанский регион

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский из Пиратской партии не питает иллюзий. Война России против Украины - так же, как и во время председательства в Совете ЕС предшественницы Чехии Франции, - будет определять повестку, уверен он. Для расставления собственных акцентов возможностей у Праги будет мало.

Прежде всего речь идет о поддержке Украины, сохранении единства ЕС, продвижении санкций и преодолении экономических последствий войны. И все же Липавский, по его словам, хочет уделить внимание и поддержке других регионов мира, например Индо-Тихоокеанского, и активно участвовать в переговорах ЕС о заключении торговых соглашений с Австралией, Новой Зеландией и Индонезией.

Глава МИД Чехии также намерен начать переговоры о вступлении в ЕС с Черногорией и Албанией. Он надеется, что и Грузия выполнит до конца года условия для получения статуса страны-кандидата, как до этого Украина и Молдова. "У Грузии есть уникальная возможность ускорить свои реформы, воспользоваться импульсом и стать частью процесса расширения (ЕС. - Ред.)", - сказал Ян Липавский на последней встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС в Люксембурге.

Тесное сотрудничество Чехии с Польшей

"После российской агрессии в Украине мир уже не будет прежним, и мы хотим принять активное участие в формировании его нового образа. Потому что у нас есть уникальная возможность написать будущее Европы", - радостно говорит премьер-министр Чехии Петр Фиала. Его правительство выступает за максимально жесткий курс в отношении Кремля. По словам Фиалы, научиться этому ему помог опыт, полученный самой Чехией в условиях советской оккупации.

Внутри ЕС будущий председатель Совета Евросоюза стремится к тесному сотрудничеству с национал-консерваторами из правящей в Польше партии "Право и справедливость" - например, в плане закрытия границ для претендующих на получение убежища лиц, которые прибывают не из Украины.

При этом Чехии нужно следить за тем, чтобы Польша наконец начала следовать указаниям ЕС в вопросах верховенства права, "это - балансирование на натянутом канате", говорят дипломаты в Брюсселе.

Между тем Петр Фиала уже дал понять, что не поддерживает единоличные инициативы главы венгерского правительства Виктора Орбана. Последний несколько недель мешал принятию санкций ЕС против России, а затем ослабил их воздействие. "Вышеградской группы", внутри которой Польша, Чехия, Словакия и Венгрия согласовывали свою политику в ЕС, больше не существует.

Под девизом "Европа - это наша задача"

В аналитической статье чешского интернет-портала SeznamZprávy говорится, что правительство в Праге не должно пренебрегать внутренними проблемами одиннадцатимиллионного населения страны, несмотря на все внимание, уделяемое председательству в ЕС. По мнению профсоюзов, высокие цены и проблемы с поставками могут привести к "горячей протестной осени". Петру Фиале придется быть осторожным, чтобы не повторить судьбу своего предшественника в 2009 году и не потерять большинство в парламенте в середине срока председательства Чехии в Совете ЕС.

Начало этого председательства будет ознаменовано праздничной премьерой Чешского филармонического оркестра, которая состоится 8 июля в пражском концерном зале Рудольфинум. Девиз страны на ближайшие полгода - "Европа как задача" - позаимствован у первого президента Чехии, писателя и борца за гражданские права Вацлава Гавела, а именно: из его речи о счастливо объединенной Европе, произнесенной в Ахене при вручении Международной премии имени Карла Великого в 1996 году - за 8 лет до вступления Чехии в ЕС.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Чехія, ЄС
 

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