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США заблокировали $1 миллиард средств, связанных с российским олигархом Керимовым
23:38 30.06.2022 |
Министерство финансов США заблокировало хранящиеся в тресте в Делавере активы более чем на 1 млрд долл. - в ведомстве пришли к выводу, что в этой организации держал средства российский олигарх Сулейман Керимов.
Об этом пишет Financial Times.
"Керимов использовал сложный ряд юридических структур и подставных лиц, чтобы скрыть свой интерес к Heritage Trust", - заявило Министерство финансов США. Там добавили, что средства "инвестировались в крупные государственные и частные американские компании и управлялись рядом американских инвестиционных компаний и фасилитаторов".
По данным Минфина США, бенефициаром Heritage Trust являлся Руслан Гаджиев, племянник Керимова, против которого в конце марта США ввели санкции. Ведомство не назвало американских компаний и лиц, связанных с трастом Керимова.
Справка. Российский олигарх Сулейман Керимов находится под санкциями США, Великобритании и ЕС. До полномасштабного вторжения был №11 в России по состоянию, владелец золотодобывающей компании Полюс.
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