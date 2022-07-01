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АНАЛІТИКА

Для вывоза зерна из Украины уже готовы 20 кораблей - Эрдоган

 

Турция продолжает дипломатические усилия для открытия коридоров для вывоза зерна из Украины, в регионе уже есть около 20 кораблей, которые готовы выполнять эту миссию.

Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по результатам саммита НАТО в Мадриде, сообщает собкор Укринформа.

«Мы продолжим поддерживать телефонную дипломатию с господином Путиным и господином Зеленским. У нас есть дорожная карта, реализация которой начата. Мы постараемся запустить этот коридор как можно скорее. У нас около 20 кораблей в регионе, которые готовы к вывозу зерна из Украины. Мы будем и дальше обеспечивать разгрузку и доставку продукции в третьи страны», - сказал Эрдоган.

По словам Эрдогана, следующие телефонные разговоры с Президентом Украины и президентом России он намерен провести в конце этой недели или начале следующей.

Как сообщалось, 24 февраля российская федерация начала неспровоцированную войну против Украины, проводит массированные обстрелы и бомбардировки украинских городов и сел, развязала террор против мирного населения на временно захваченных территориях.

В результате боевых действий и блокады украинских морских портов в Украине оказались заблокированы более 20 млн тонн зерна, предназначенных для экспорта в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир и все африканские государства работать вместе и оказывать давление на Россию, чтобы она позволила безопасный морской путь для экспорта украинского продовольствия.
 

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