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Для вывоза зерна из Украины уже готовы 20 кораблей - Эрдоган
23:34 30.06.2022 |
Турция продолжает дипломатические усилия для открытия коридоров для вывоза зерна из Украины, в регионе уже есть около 20 кораблей, которые готовы выполнять эту миссию.
Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по результатам саммита НАТО в Мадриде, сообщает собкор Укринформа.
«Мы продолжим поддерживать телефонную дипломатию с господином Путиным и господином Зеленским. У нас есть дорожная карта, реализация которой начата. Мы постараемся запустить этот коридор как можно скорее. У нас около 20 кораблей в регионе, которые готовы к вывозу зерна из Украины. Мы будем и дальше обеспечивать разгрузку и доставку продукции в третьи страны», - сказал Эрдоган.
По словам Эрдогана, следующие телефонные разговоры с Президентом Украины и президентом России он намерен провести в конце этой недели или начале следующей.
Как сообщалось, 24 февраля российская федерация начала неспровоцированную войну против Украины, проводит массированные обстрелы и бомбардировки украинских городов и сел, развязала террор против мирного населения на временно захваченных территориях.
В результате боевых действий и блокады украинских морских портов в Украине оказались заблокированы более 20 млн тонн зерна, предназначенных для экспорта в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир и все африканские государства работать вместе и оказывать давление на Россию, чтобы она позволила безопасный морской путь для экспорта украинского продовольствия.
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