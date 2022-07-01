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Франция может ввести «продуктовые талоны» для людей с низкими доходами
23:13 30.06.2022 |
Правительство Франции объявило о введении продуктовых талонов в размере 100 евро на одно домохозяйство и 50 евро на одного ребенка - их будут выдавать семьям с низкими доходами.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Инициатива содержится в законопроекте о повышении покупательной способности и, как предполагается, охватит девять миллионов домохозяйств.
Кроме того, документ предлагает увеличить социальные выплаты на 4%, привлечь малый и средний бизнес подвязать надбавки работникам к доходам компании, а также ограничить рост арендной платы 3,5% в год.
Левые партии требуют добавить в законопроект увеличение минимальной зарплаты до 1500 евро и гарантированный доход студентам учреждений профессионального образования.
В то же время возникает вопрос, удастся ли найти средства на финансирование этих инициатив - по оценкам министра финансов Франции Бруно Ле Мера, речь идет о дополнительных 20-25 миллиардах евро - и в то же время не допустить роста инфляции выше уровня 7% в сентябре.
Ожидается, что законопроект будет рассмотрен и обсужден правительством Франции 6 июля.
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