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АНАЛІТИКА

Реальные доходы россиян упали впервые за 2 года

 

Реальные зарплаты в России в апреле упали в годовом выражении впервые с апреля 2020 года - на 7,2%.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что номинальные зарплаты работающих граждан остаются приблизительно прежними, однако с поправкой на растущие цены покупательная способность сократилась.

Падение реальных доходов россиян достигло максимума за последние семь лет. Сильнее россияне беднели только в 2015 году, после аннексии Крыма и наложенных тогда на Россию экономических санкций.

Наибольший спад реального дохода традиционно ударил по работникам бюджетной сферы: врачам и соцработникам (11,4%), учёным, преподавателям вузов (10%) и учителям (9,1%). Все они получали в последние месяцы прибавки к зарплате, но те не успевали угнаться за инфляцией.

Объём розничной торговли в России упал на 10% в сравнении с началом февраля; объем импорта - на 40%.

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 29 июня глава Минэкономразвития России Андрей Решетников предупредил, что по итогам июня министерство ожидает дефляцию. "Самым больным вопросом", которым сейчас следует заниматься правительству и Центробанку, он назвал решение задачи "слишком крепкого рубля".
За матеріалами: Экономическая правда
Ключові теги: Росія
 

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