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Молдова одновременно с Украиной подписала «транспортный безвиз» с ЕС
16:44 30.06.2022 |
Молдова подписала с ЕС соглашение о либерализации грузовых перевозок, известное также как «транспортный безвиз».
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker, приводя заявление министра инфраструктуры Андрея Спыну.
Согласно соглашению, для двусторонних и транзитных перевозок молдавские перевозчики больше не должны получать разрешения.
"Этот коридор солидарности положит конец всем проблемам, возникшим у нас за месяцы войны (в Украине)", - отметил министр, добавив, что это наглядно демонстрирует движение Молдовы в сторону Европы.
До сих пор перевозки осуществлялись на основе разрешений, а их получение регламентировалось квотами. Молдавским перевозчикам грузов часто не хватало разрешений.
29 июня "транспортный безвиз" с ЕС подписала Украина.
Напомним, Еврокомиссия предложила на год отменить для Молдовы пошлины и квоты на импорт в ЕС семи видов фруктов и овощей, на которые еще действуют тарифные квоты - чтобы поддержать ее экономику на фоне последствий войны РФ против Украины. Для Украины все пошлины и квоты отменили еще в мае.
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