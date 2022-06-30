Обвал акций Газпрома: акционеры отказались выплачивать дивиденды

Стоимость акций Газпрома упала на 30% c начала открытия торгов на Московской фондовой бирже после отказа компании выплатить дивиденды за 2021 год. В следующие несколько часов цена акций несколько поднялась и падение составило около 23%.

"Акционеры решили, что в сложившейся ситуации нецелесообразно выплачивать дивиденды по итогам 2021 года", - цитирует заместителя генерального директора Газпрома Фамиля Садыгова агентство Reuters.

В мае компания заявила, что совет директоров рекомендует дивиденды в размере 52,53 рубля на акцию по итогам 2021 года.

"Акционеры решили, что в сложившейся ситуации нецелесообразно выплачивать дивиденды по итогам 2021 года", - цитирует заместителя генерального директора Газпрома Фамиля Садыгова агентство Reuters.

В мае компания заявила, что совет директоров рекомендует дивиденды в размере 52,53 рубля на акцию по итогам 2021 года.



