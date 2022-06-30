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Обвал акций Газпрома: акционеры отказались выплачивать дивиденды
12:03 30.06.2022 |
Стоимость акций Газпрома упала на 30% c начала открытия торгов на Московской фондовой бирже после отказа компании выплатить дивиденды за 2021 год. В следующие несколько часов цена акций несколько поднялась и падение составило около 23%.
"Акционеры решили, что в сложившейся ситуации нецелесообразно выплачивать дивиденды по итогам 2021 года", - цитирует заместителя генерального директора Газпрома Фамиля Садыгова агентство Reuters.
В мае компания заявила, что совет директоров рекомендует дивиденды в размере 52,53 рубля на акцию по итогам 2021 года.
"Акционеры решили, что в сложившейся ситуации нецелесообразно выплачивать дивиденды по итогам 2021 года", - цитирует заместителя генерального директора Газпрома Фамиля Садыгова агентство Reuters.
В мае компания заявила, что совет директоров рекомендует дивиденды в размере 52,53 рубля на акцию по итогам 2021 года.
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