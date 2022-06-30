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В ЕС предлагают запретить ароматизированный табак для систем нагрева
11:15 30.06.2022 |
В Европейской комиссии считают, что Евросоюз должен запретить ароматизированный табак для систем нагрева (ТВЭНы) после всплеска спроса на них.
Об этом заявила Стелла Кириакидес, еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов, сообщает Bloomberg.
Запрет также поможет блоку продвинуться на пути к сокращению потребления табака до менее 5% населения к 2040 году, сказала Кириакидес.
Предложение будет рассмотрено Европейским советом и Европейским парламентом и вступит в силу через 20 дней после публикации в Официальном журнале. Государства-члены получат восемь месяцев, чтобы имплементировать директиву в свое национальное законодательство.
"Профилактика всегда будет лучше, чем лечение", - добавила Кириакидес.
Ароматизированные табачные изделия давно стали предметом внимания общества, поскольку такие продукты могут быть направлены прежде всего на молодых потребителей.
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