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АНАЛІТИКА

Под вопросом выпуск ракет и танков. Экспорт полупроводников в РФ сократился на 90%

 

Оборонная промышленность, а также высокоточное машиностроение в России остались без полупроводников, необходимых для широкого спектра продукции, после того, как Вашингтон ввел запрет на их экспорт. По данным Министерства торговли США, мировой экспорт полупроводников в Россию снизился почти на 90%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"С момента введения санкций глобальный экспорт полупроводников в РФ сократился почти на 90%, в результате чего российские компании остались без высокоточной продукции, необходимой для выпуска ряда вооружений, среди которых высокоточные ракеты и танки", - заявила министр торговли США Джина Раймондо.

По оценке министерства, до 2025 года российские авиакомпании будут вынуждены прекратить эксплуатацию до двух третей своих коммерческих самолетов, чтобы использовать их в качестве доноров запасных частей.
За матеріалами: РБК-Украина
Ключові теги: Росія
 

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