Фінансові новини
- |
- 30.06.22
- |
- 11:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Выпуск легковых автомобилей в России снизился на 97% в мае
09:38 30.06.2022 |
В мае российский автопром показал падение производства легковых автомобилей на 96,7% в годовом исчислении.
Об этом сообщает российское СМИ Коммерсантъ со ссылкой на данные Росстата.
При этом по отношению к апрелю текущего года производство снизилось на 81,3%.
В период с января по май в России произвели 268 тысяч легковых автомобилей, что на 56,4% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В мае производство грузовиков сократилось на 39,3% (-38,2% к апрелю 2022 года). То есть основное сокращение пришлось на период после того, как РФ начала полномасштабную войну против Украины, за что попала под санкции стран Запада.
За пять месяцев было произведено 60,1 тыс. грузовиков, что на 12% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Украина получила от США грант $1,3 млрд в пределах пакета финансирования госбюджета $7,5 млрд - Шмыгаль
|Украина и ЕС подписали «транспортный безвиз»
|Турция согласилась разблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО
|США запретили импорт золота из РФ и ввели санкции против почти 100 россиян и компаний
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Армия США протестировала очки дополненной реальности Microsoft
|В ЕС предлагают запретить ароматизированный табак для систем нагрева
|В вузах Чехии ограничат места для студентов из РФ
|Бельгия прекращает выдачу россиянам туристических виз
|Под вопросом выпуск ракет и танков. Экспорт полупроводников в РФ сократился на 90%
|Выпуск легковых автомобилей в России снизился на 97% в мае
Бізнес
|Qualcomm представит флагманский процессор Snapdragon 8 Gen2 в середине ноября
|Американский грузовой корабль Cygnus впервые скорректировал орбиту МКС
|Hyundai Mobis разработала систему, способную включать автопилот в случае ухудшения самочувствия водителя
|Власти США запретили продажу всех электронных сигарет Juul на территории страны
|VW назвал дату премьеры электроседана размером с Tesla Model 3
|В социальных сетях появилась новая схема воровства финансового номера телефона
|Президент Microsoft: компания сократит бизнес в России, пока не останется «почти ничего, или вообще ничего»