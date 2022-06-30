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АНАЛІТИКА

Британские самолеты могут патрулировать морские «зерновые коридоры» с Украины – министр обороны

 

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские разведывательные самолеты могут помочь обеспечить безопасность морских коридоров, по которым будет вывозиться заблокированное в Украине зерно.

Об этом Уоллес заявил журналистам в среду после саммита НАТО в Мадриде, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

По его словам, в случае достижения соглашения по транспортировке зерна из Украины по морскому пути Британия могла бы предоставить свои самолеты River Joint или P8 Poseidon. В то же время, идею направления кораблей в Черное море глава британского Минобороны отверг.

"Мы должны понимать, что даже при полной разблокировке работы украинских портов речь идет о вывозе около трех миллионов тонн в месяц. Им (Украине) нужно отгрузить 23 миллиона тонн. Поэтому нужно задавать правильные ожидания", - пояснил он.

Уоллес поприветствовал действия Турции и ООН по разблокированию украинских портов.

"Турция достаточно хорошо справляется с разминированием. Мы знаем расположение минных полей. Поэтому это вполне возможно. Но мы не будем направлять в Черное море корабли, поскольку это означало бы, что мы просим Турцию снять блокаду на иностранные военные суда или суда флотов других стран", - отметил он.

Как известно, Россия блокирует акваторию Черного моря, из-за чего Украина не может экспортировать свою продовольствие по морскому пути. Она также обвиняет Запад в том, что из-за санкций против нее цена продовольствия выросла

Ранее руководитель управления по СМИ и коммуникациям офиса президента Турции Фахреттин Алтун заявил о достижении консенсуса по созданию "операционного центра", который будет заниматься вопросом вывоза зерна из Украины.
Ключові теги: Британія
 

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