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Вашингтон попросил Сеул поддержать идею ограничения цены на российскую нефть
08:35 30.06.2022 |
США обратились к Южной Корее с просьбой поддержать предложение об ограничении цен на российскую нефть в рамках санкций против РФ, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на источники.
"По информации источников, замминистра финансов США Брайан Нельсон (...) попросил Южную Корею присоединиться к этому шагу", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным источников агентства, вопрос установления предельной цены на российскую нефть "может стать одним из ключевых пунктов повестки дня" в ходе двухдневного визита главы минфина США Джанет Йеллен в Южную Корею в июле.
В ходе трехдневной встречи лидеров стран G7 в Германии ранее в июне, как сообщалось, было решено начать техническую работу вокруг инициативы, предполагающей установку "потолка цен" на российскую нефть и газ.
Лидеры стран G7 также договорились изучить возможность введения полного запрета на услуги по перевозке сырой нефти и нефтепродуктов из России, пока их не станут продавать по цене, согласованной международным сообществом.
Кроме того, они вновь заявили о приверженности поэтапному отказу от российских энергоресурсов.
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