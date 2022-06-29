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АНАЛІТИКА

Швейцария начала готовиться к возможной нехватке газа зимой

 

Правительство Швейцарии в среду представило план решения возможной нехватки природного газа в ближайшую зиму, в частности возможность его ручного распределения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Федерального совета Швейцарии.

Еще в марте после начала полномасштабного вторжения России в Украину Швейцария решила создать резерв газа на зимний сезон 2022-2023.

На данный момент пять газовых компаний Швейцарии гарантировали 60% необходимого газа и ищут другие возможные источники пополнения запасов. Кроме того, еще 20% потребностей Швейцарии в газе зимой будут покрыты приобретением голубого топлива у Франции, Германии, Италии или Нидерландов.

В рамках кризисного плана правительство Швейцарии призвало региональные компании оптимизировать использование газа. При этом сторонние поставщики газа получат доступ к газу в хранилищах на рыночных условиях.

Несмотря на низкое потребление газа в стране, представители правительства и промышленности согласились рассмотреть возможность рационирования, то есть ручного распределения газа в случае его критической нехватки зимой.

Правительство сперва призывает домохозяйства и компании ограничить использование газа, а предприятия - по возможности перейти с газа на мазут. Если же дойдет до рационирования, приоритет будет предоставляться домохозяйствам и предприятиям социальной инфраструктуры.

Отметим, что потребление газа в Швейцарии относительно низкое - оно покрывает всего 15% всего потребления энергии, из них чуть более 40% приходится на отопление домохозяйств. При этом страна полностью зависит от импорта голубого топлива.
 

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