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НАТО официально признало Россию угрозой для себя
21:10 29.06.2022 |
Страны НАТО определили Россию как наиболее значимую и прямую угрозу для безопасности Альянса. Это указано в новой стратегической концепции, которую сегодня приняли в Мадриде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новую стратегию НАТО.
Этот документ заключен до 2030 года.
"Российская Федерация является наиболее значительной и непосредственной угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе", - говорится в стратегии.
Что это значит
Таким образом, в предыдущей версии, опубликованной в 2010 году, Россия называлась партнером, но на этот раз эту формулировку отменили.
Теперь Россия - это угроза не только для Украины, а отныне и для стран Североатлантического альянса.
Отмечается, что НАТО будет реагировать на враждебные действия России, усиливая оборону всех союзников.
При этом в стратегии также указано, что Китай бросает вызов интересам блока, безопасности и ценностям и стремится подорвать международный порядок, основанный на правилах.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что страны НАТО признают Россию прямой угрозой коллективной безопасности, и это будет закреплено в новой стратегической концепции.
Добавим, после чего стало известно, что НАТО почти в 10 раз увеличит количество сил повышенной готовности из-за угрозы России.
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