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Швейцария окончательно присоединилась к шестому пакету санкций ЕС
17:36 29.06.2022 |
Федеральный совет Швейцарии в среду принял решение об имплементации последнего, шестого пакета санкций ЕС, включая эмбарго на импорт и транзит российской нефти.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Решение о присоединении к санкциям швейцарский Федеральный совет принял 10 июня. Теперь, после адаптации законодательства ЕС к швейцарскому, они будут имплементированы.
В частности, Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER) добавил в санкционный список более 100 граждан России и Беларуси.
Кроме того, Швейцария одобрила эмбарго на сырую нефть и ряд нефтепродуктов из России, приобретение которых будет постепенно запрещаться и вступит в силу с начала 2023 года.
Также будет запрещено предоставление услуг российским властям или физическим или юридическим лицам РФ в бухгалтерской сфере, пиаре и бизнес-консалтинге, а также заблокирована трансляция отдельных российских пропагандистских СМИ, таких как RT и Sputnik.
"Как следствие, Швейцария теперь ввела большинство новых мер ЕС против России. Это не касается ограничений ЕС по предоставлению публичных контрактов российским гражданам или организациям или учрежденным в России физическим лицам", - уточняет Федеральный совет Швейцарии.
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