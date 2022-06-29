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АНАЛІТИКА

Индийские компании оплачивают российский уголь китайскими юанями, - Reuters

 
Крупнейший производитель цемента в Индии, компания UltraTech Cement импортирует партию российского угля и оплачивает ее с помощью китайских юаней. Трейдеры говорят, может стать более распространенным явлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно таможенному документу, UltraTech доставляет 157 тысяч тонн угля от российского производителя СУЭК, который был погружен на сухогруз MV Mangas из дальневосточного порта Ванино. Стоимость груза оценивается в 172,6 млн юаней (25,8 млн долларов).

Два источника, знакомых с ситуацией, заявили, что продажа груза была организована базирующимся в Дубае подразделением СУЭК, добавив, что другие компании также разместили заказы на российский уголь, расплачиваясь в юанях.

Более широкое использование юаня для расчетов может помочь оградить Москву от последствий западных санкций, введенных против России в связи с ее вторжением в Украину, и поддержать стремление Пекина к дальнейшей интернационализации валюты и ослаблению доминирования доллара США в мировой торговле.

"Это важный шаг. За последние 25 лет моей карьеры я никогда не слышал, чтобы какая-либо индийская организация платила в юанях за международную торговлю. По сути, это обход доллара США",- сказал сингапурский валютный трейдер.

Продажа подчеркивает, как Индия поддерживает торговые связи с Россией по таким товарам, как нефть и уголь, несмотря на западные санкции. У Индии давние политические связи и связи в сфере безопасности с Россией, и она воздерживается от осуждения вторжения в Украину.
За матеріалами: РБК-Украина
Ключові теги: Росія, Індія
 

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