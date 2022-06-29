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Беларусь шагнула к дефолту: выплатила рублями купон по еврооблигациям
16:59 29.06.2022 |
Министерство финансов Беларуси впервые выплатило купон по еврооблигациям с погашением в 2027 году в национальной валюте - беларуских рублях. Совершить платеж в валюте выпуска государство не может из-за санкций, сообщается на сайте минфина.
"Платежи по еврооблигациям Республики Беларусь со сроком 29.06.2022 (Belarus-2027) на общую сумму $22,9 млн в эквиваленте выполнены в соответствии с новым порядком", - заявило министерство.
Этот новый порядок предусматривает открытие специальных счетов в Беларусбанке, доступ к которым получит платежный агент - лондонский Citibank.
Выплата валютного долга в беларуских рублях запустит процедуру дефолта по истечении льготного периода.
В обращении находятся пять выпусков беларуских евробондов на общую сумму $3,25 млрд. В последний раз Беларусь выходила на рынок еврооблигаций в июне 2020 года. В августе Беларусь должна выплатить купон сразу по четырем выпускам облигаций на общую сумму почти $85 млн.
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