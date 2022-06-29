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АНАЛІТИКА

Финляндию и Швецию официально пригласили в НАТО

 

НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию присоединиться к альянсу, сообщает с саммита в Мадриде корреспондент DW в среду, 29 июня.

"Мы подтверждаем нашу приверженность политике открытых дверей НАТО. Сегодня мы решили пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО и согласились подписать протоколы о присоединении. Присоединение Финляндии и Швеции сделает их более безопасными, НАТО - более сильной, а евроатлантическое пространство - более безопасным", - говорится в коммюнике альянса.

Прежде чем страны станут официальными членами НАТО, пройдет несколько месяцев, указывает агентство dpa. Согласно регламенту, протоколы о присоединении должны быть подписаны в следующий вторник, 5 июля. После этого их должны будут ратифицировать все 30 государств-членов НАТО. По оценкам агентства, на это может уйти от шести до восьми месяцев.

Турция одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Основным препятствием на пути Финляндии и Швеции в НАТО оказалась позиция Турции. Анкара отказывалась одобрить заявку двух стран, обвинив их в политической и финансовой поддержке организаций, признанных в Турции террористическими.

Стороны смогли прийти к соглашению накануне. Представители стран подписали совместный меморандум по итогам переговоров в Мадриде. В канцелярии Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что Турция получила от обеих стран "то, что хотела": Хельсинки и Стокгольм, по сообщениям турецкой стороны, обещали "полное сотрудничество" в борьбе с Курдской рабочей партии и признание террористической группировкой движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет в попытке государственного переворота в 2016 году.

Скандинавские страны также согласились снять эмбарго на поставки оружия в Турцию, введенное в 2019 году в ответ на ее военное вмешательство в Сирии, сообщила Анкара.

В подписанном соглашении говорится, что три стороны сформируют совместный механизм для укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом, а Финляндия и Швеция "предпримут все необходимые шаги для дальнейшего ужесточения внутреннего законодательства" по этому вопросу, сообщило агентство Reuters.

Турция уже завила, что повторит свой запрос к Швеции и Финляндии об экстрадиции 33 человек, которых Анкара считает террористами. В мае на подобный запрос страны ответили отказом.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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