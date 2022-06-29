Фінансові новини
- |
- 29.06.22
- |
- 17:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Финляндию и Швецию официально пригласили в НАТО
16:53 29.06.2022 |
НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию присоединиться к альянсу, сообщает с саммита в Мадриде корреспондент DW в среду, 29 июня.
"Мы подтверждаем нашу приверженность политике открытых дверей НАТО. Сегодня мы решили пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО и согласились подписать протоколы о присоединении. Присоединение Финляндии и Швеции сделает их более безопасными, НАТО - более сильной, а евроатлантическое пространство - более безопасным", - говорится в коммюнике альянса.
Прежде чем страны станут официальными членами НАТО, пройдет несколько месяцев, указывает агентство dpa. Согласно регламенту, протоколы о присоединении должны быть подписаны в следующий вторник, 5 июля. После этого их должны будут ратифицировать все 30 государств-членов НАТО. По оценкам агентства, на это может уйти от шести до восьми месяцев.
Турция одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Основным препятствием на пути Финляндии и Швеции в НАТО оказалась позиция Турции. Анкара отказывалась одобрить заявку двух стран, обвинив их в политической и финансовой поддержке организаций, признанных в Турции террористическими.
Стороны смогли прийти к соглашению накануне. Представители стран подписали совместный меморандум по итогам переговоров в Мадриде. В канцелярии Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что Турция получила от обеих стран "то, что хотела": Хельсинки и Стокгольм, по сообщениям турецкой стороны, обещали "полное сотрудничество" в борьбе с Курдской рабочей партии и признание террористической группировкой движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет в попытке государственного переворота в 2016 году.
Скандинавские страны также согласились снять эмбарго на поставки оружия в Турцию, введенное в 2019 году в ответ на ее военное вмешательство в Сирии, сообщила Анкара.
В подписанном соглашении говорится, что три стороны сформируют совместный механизм для укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом, а Финляндия и Швеция "предпримут все необходимые шаги для дальнейшего ужесточения внутреннего законодательства" по этому вопросу, сообщило агентство Reuters.
Турция уже завила, что повторит свой запрос к Швеции и Финляндии об экстрадиции 33 человек, которых Анкара считает террористами. В мае на подобный запрос страны ответили отказом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США запретили импорт золота из РФ и ввели санкции против почти 100 россиян и компаний
|Итоги саммита G7: помощь Украине, санкции против России, защита климата
|G7 договорилась ограничить цену российской нефти – решение саммита
|Коммерческий экспорт 100 МВт э/э из Украины в Европу стартует 30 июня - глава Минэнерго
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Финляндию и Швецию официально пригласили в НАТО
|Созданная США международная группа REPO заблокировала российские активы на $30 млрд - Минфин США
|Британия ввела санкции против олигарха Потанина и родственницы Путина
Среди попавших под санкции - Владимир Потанин - второй богатейший человек России и владелец крупного конгломерата "Интеррос". Как отмечается в сообщении, Потанин продолжает накапливать состояние, поддерживая режим Путина, приобретя "Росбанк" и долю в "Тинькофф Банке" после вторжения России в Украину.
|Британия может прекратить поставки газа в Европу – СМИ
|Норвегия передаст Украине три ракетные системы M270
|Fitch считает, что ЕС нужно три года на замещение газа из РФ: кто пострадает больше всех
Бізнес
|Власти США запретили продажу всех электронных сигарет Juul на территории страны
|VW назвал дату премьеры электроседана размером с Tesla Model 3
|В социальных сетях появилась новая схема воровства финансового номера телефона
|Президент Microsoft: компания сократит бизнес в России, пока не останется «почти ничего, или вообще ничего»
|NASA выделило $5 млн на разработку трёх проектов ядерных реакторов для космических баз
|Новый Peugeot 408 для Европы оказался высоким фастбэком
|США отправят в Украину робота-собаку от Boston Dynamics для разминирования территорий