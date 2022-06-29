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АНАЛІТИКА

Созданная США международная группа REPO заблокировала российские активы на $30 млрд - Минфин США

 

Созданная США международная группа по поиску российских активов предприняла меры по замораживанию или блокировке активов РФ на сумму более $30 млрд, сообщает Минфин США.

"Рабочая группа "Российские элиты, доверенные лица и олигархи" (REPO) прибегла к широкой, многосторонней координации, чтобы заблокировать или заморозить подсанкционные российские активы на сумму более $30 млрд", - говорится в заявлении группы, опубликованном на сайте Минфина.

Уточняется, что в основном это активы на счетах.

Помимо этого США "заморозили или арестовали дорогостоящее имущество лиц, находящихся под санкциями, и жестко ограничили россиянам под санкциями доступ к международной финансовой системе".

В заявлении подчеркивается, что в предстоящие месяцы рабочая группа США продолжит отслеживать российские активы, находящиеся под санкциями.

Ведомство напоминает, что после военного вторжения России в Украину западные страны заморозили около $300 млрд активов Центробанка РФ.

В REPO входят также представители Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и Еврокомиссии.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
Ключові теги: США, Росія
 

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