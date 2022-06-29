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АНАЛІТИКА

Британия может прекратить поставки газа в Европу – СМИ

 

Великобритания может прекратить поставки газа в континентальную Европу, если ей будет угрожать нехватка энергоносителей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

В случае острого дефицита энергоносителей на внутреннем рынке Великобритания прекратит поставки газа в интерконнектор, соединяющий островную страну с Бельгией и Нидерландами.

Европейские газовые компании призывают Великобританию сотрудничать с Европейским Союзом. Они предупреждают, что отключение интерконнектора может обернуться против Лондона.

FT напоминает, что у Великобритании ограничены мощности для хранения газа. Страна импортирует много сжиженного природного газа (СПГ) из Катара, например, и излишки летом отправляются в Европу. С другой стороны, Великобритания спасает себя зимой сырьем с континента - в суровую зиму 2018 года более 20% поставок газа на остров поступало из Европы.

Отключение интерконнектора является частью четырехэтапного плана на случай значительной нехватки газа. Другие рассмотренные шаги включают, например, прекращение поставок сырья промышленным компаниям и поощрение домохозяйств уменьшать потребление энергии.

Пока британское правительство гарантирует, что энергетическая безопасность страны будет обеспечена, а газовый кризис "крайне маловероятен". Великобритания не зависит от российского газа, но тесно связана с европейским энергетическим рынком. Так что если поставки из России на континент упадут, то все будут бороться за сырье из альтернативных источников, в т.ч. из Норвегии. А это повысит цены для британцев.

FT напоминает, что планы по чрезвычайным ситуациям начали реализовывать Германия и Нидерланды. Берлин уже просит граждан снизить потребление энергии.
За матеріалами: Европейская правда
 

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