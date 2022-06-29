Fitch считает, что ЕС нужно три года на замещение газа из РФ: кто пострадает больше всех

Странам Европейского Союза потребуется три года или даже больше, чтобы компенсировать отказ от поставок газа из России, считают аналитики Fitch Ratings. Рейтинговое агентство не рассматривает внезапное отключение российского газа в качестве базового сценария, но не исключает его полностью.

Среди стран Центральной и Восточной Европы самыми уязвимыми в этом плане будут Словакия, Венгрия и Чехия. Меньше других пострадают Польша, Литва и Румыния, имеющие альтернативные источники энергии.

Сценарий с отключением российского газа угрожает региону значительным макроэкономическим шоком, включая экономическое падение и ускорение инфляции. Энергоносители в странах Центральной и Восточной Европы в целом имеют большую значимость для потребителей, чем в Западной Европе, считают в Fitch.

