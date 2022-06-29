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Fitch считает, что ЕС нужно три года на замещение газа из РФ: кто пострадает больше всех
14:22 29.06.2022 |
Странам Европейского Союза потребуется три года или даже больше, чтобы компенсировать отказ от поставок газа из России, считают аналитики Fitch Ratings. Рейтинговое агентство не рассматривает внезапное отключение российского газа в качестве базового сценария, но не исключает его полностью.
Среди стран Центральной и Восточной Европы самыми уязвимыми в этом плане будут Словакия, Венгрия и Чехия. Меньше других пострадают Польша, Литва и Румыния, имеющие альтернативные источники энергии.
Сценарий с отключением российского газа угрожает региону значительным макроэкономическим шоком, включая экономическое падение и ускорение инфляции. Энергоносители в странах Центральной и Восточной Европы в целом имеют большую значимость для потребителей, чем в Западной Европе, считают в Fitch.
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