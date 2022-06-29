Премьер Бельгии о переговорах с Россией: трудно разговаривать со стеной

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо считает невозможным ведение переговоров с Россией о завершении войны в Украине, поскольку "трудно говорить со стеной".

Как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Мадрида, об этом де Кроо сказал во время публичного форума НАТО, который проходит на полях саммита в испанской столице.

Глава правительства Бельгии считает, что Украина, несомненно, должна выиграть войну. Он назвал три пути, по которым это возможно. Первый из путей - путем переговоров.

Де Кроо согласился с тезисом главы МИД Британии Лиз Трасс о том, что в сложившейся ситуации вести переговоры с РФ невозможно.

"Трудно вести переговоры со стеной. Там не с кем вести переговоры. И в любом случае: не в нынешних обстоятельствах", - считает глава бельгийского правительства.

Второй путь - экономические санкции. Де Кроо признал, что сохранение поддержки населения в вопросе помощи Украины в условиях санкций станет самым большим вызовом западных государств в ближайшие месяцы.

"Санкции нуждаются во времени. Они причиняют боль россиянам, но они причиняют боль и нам", - предупредил премьер Бельгии.

Третий элемент окончания войны де Кро видит на поле боя. Потому он призвал усилить военную поддержку Украины.

"Это единственный путь, который приведет нас к желаемому результату. Это значит, что мы должны серьезно повысить поддержку наших украинских друзей", - отметил он.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее предупредил, что страны G7 и союзники по НАТО не должны подталкивать Украину соглашаться на невыгодные условия мира, в то время как жестокая война России затягивается.



