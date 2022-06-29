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АНАЛІТИКА

Четыре из десяти банков, обслуживающих российский ОПК, не отключили от SWIFT – аналитики

Четыре российских банка, уполномоченные обслуживать российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК), до сих пор не отключили от системы SWIFT.

Об этом сообщает группа аналитиков Trap Aggressor от StateWatch.

Речь идет об АО "Газпромбанк", ПАО "Банк "Санкт-Петербург", АО "Всероссийский Банк Развития Регионов" и АО "Дальневосточный банк".

 

"Российское законодательство содержит перечень из 10 банков, уполномоченных обслуживать участников государственного оборонного заказа, осуществлять банковское сопровождение, а потому имеют стратегическое значение для правительства России.

В настоящее время актуальный список таких банков закрыт, однако в последний раз в открытый список входили: ПАО "Сбербанк", ПАО "ВТБ", АО "Газпромбанк", АО "Всероссийский банк развития регионов", АО "Россельхозбанк", АО АКБ "Новикомбанк", ПАО " Банк "Санкт-Петербург", ОАО "АБ "Россия", АО "Дальневосточный банк" и ПАО "Промсвязьбанк", - объясняют аналитики.

Эти банки уполномочены осуществлять банковское сопровождение контрактов в сфере российского гособоронзаказа.

Банки выдают кредиты оборонным предприятиям, а правительство России впоследствии компенсирует им эти средства. Уполномоченный банк заключает договор о банковском сопровождении с исполнителем контракта по ДОЗ, а расчеты по такому государственному заказу производятся через отдельные счета, открытые в этих банках, добавляют в Trap Aggressor.

Весной шесть из этих банков попали под западные санкции и были отключены от SWIFT, но работающие на российскую оборонку "Газпромбанк", "Банк "Санкт-Петербург", ВБРР и "Дальневосточный банк" до сих пор пользуются услугами этой системы.

"Например, сейчас через "Газпромбанк" Министерство обороны РФ выплачивает заработную плату и "боевые" выплаты российским военнослужащим.

По состоянию на 2017 год, когда еще информация об оборонных контрактах в РФ была открыта, у "Газпромбанка" и банка "Санкт-Петербург" были одни из наибольших объемов средств гособоронзаказа: в Газпромбанке размещалось 43 млрд рублей, а в банке "Санкт-Петербург" - 104 млн рублей", - говорится в сообщении.

В то же время под украинские санкции не попали три уполномоченных российских банка, а именно: "Промсвязьбанк", "Дальневосточный банк" и "Санкт-Петербург".

Ранее украинская разведка предупредила, что "Газпромбанк" является одним из финансовых учреждений, через которые осуществляются закупки БпЛА, комплектующих для военной техники и средств радиоэлектронной разведки для подразделений 47 танковой дивизии (Мулино).
За матеріалами: www.epravda.com.ua
 

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