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АНАЛІТИКА

После 17 часов переговоров в ЕС договорились о ключевых климатических законах

 

Правительства ЕС в первые часы среды в целом поддержали ключевые усилия по сокращению выбросов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Во вторник утром начались переговоры о совместной позиции по основным элементам знакового пакета законодательства Еврокомиссии по климату и продолжались до глубокой ночи, поскольку министры пытались решить сложные вопросы.

Они поехали в Люксембург, чтобы достичь консенсуса по реформе углеродного рынка ЕС, целей поглотителей углерода, национальных целей сокращения выбросов и постепенного отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания - краеугольных камней плана ЕС по ограничению выбросов, приводящих к потеплению.

Семнадцать часов переговоров между национальными министрами окружающей среды завершились компромиссным соглашением, которое на шаг приблизило Европейский Союз к внедрению радикальных мер, направленных на сокращение выбросов парниковых газов на 55% этого десятилетия.

При этом уступки, предоставленные некоторым странам в процессе, вызвали обеспокоенность тем, что министры ослабили законодательство, создав основу для сложных переговоров с Европейским парламентом по поводу окончательного пакета.

"В середине крупнейшего энергетического кризиса в Европе мы запустили один из самых полных климатических пакетов в истории ЕС", - заявил министр климата Германии Роберт Габек.

Главные цели остались прежними. Министры согласились, что ЕС должен коллективно удалить из атмосферы 310 миллионов тонн эквивалента CO2 путем увеличения природных поглотителей, таких как леса, прекратить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в 2035 году, ввести цену на углерод в цене транспортного топлива и топлива для отопления.

Но поскольку каждая страна-член настаивает на защите национальных интересов и демонстрирует мало желания повышать климатические амбиции, учитывая последствия войны России против Украины и рост цен на энергоносители, правительства внесли многочисленные меньшие изменения в первоначальное предложение Комиссии.

"Мы не можем идти на компромисс с изменением климата. Мы не можем вести переговоры с природой. И все небольшие уступки, которые можно сделать, складываются вместе и оставляют счет для оплаты будущим поколениям", - сказал министр климата Дании Дан Йоргенсен своим коллегам, когда каждый излагал, какие изменения в законодательство они хотели видеть.

Тем не менее, глава Зеленого соглашения ЕС Франс Тиммерманс заявил после принятия договоренности, что он поставит блок на путь сокращения выбросов по крайней мере на 55 процентов этого десятилетия и доведет выбросы до нуля до середины века.

Министр экологии Германии Штеффи Лемке рассказала об "историческом результате", который изменит экономику Европы.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: ЄС
 

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