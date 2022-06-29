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АНАЛІТИКА

В РФ выросло число фишинговых почтовых сайтов, обещающих быструю доставку посылок

 

На фоне ухода с российского рынка крупных зарубежных курьерских служб, таких как DHL, TNT, UPS и FedEx, в России выросло число мошеннических почтовых сайтов, обещающих быструю доставку посылок. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компаний по кибербезопасности, при обращении к таким ресурсам в лучшем случае отправителю вернут посылку через «Почту России», в худшем - просто утилизируют.

Издание приводит в качестве примера сервис express-post-service.ru, о котором пользователи оставили на портале otzyvru.com более 50 негативных отзывов. Один из пользователей сообщил, что спустя несколько дней после отправки через сервис посылка вернулась к нему «Почтой России», а второй, заплативший 17 тыс. руб. за отправление посылки весом 2 кг в США, так и не дождался информации на сайте сервиса об её отправке, так как он перестал работать.

По словам ведущего аналитика Group-IB Digital Risk Protection Евгения Егорова, количество мошеннических интернет-ресурсов, предлагающих услуги по доставке посылок, выросло с марта на 36 %. Он отметил, что такие сайты хорошо сконструированы, чтобы не вызвать никаких подозрений, но используют несуществующие названия компаний. При этом в такой схеме может участвовать несколько человек, которые сопровождают жертву на разных этапах. По словам собеседника «Коммерсанта», после оформления заказа с пользователем встречается курьер, который забирает посылку, выдаёт символическую накладную и, ссылаясь на спешку или неработающий терминал, принимает деньги переводом на карту. В итоге, спустя время обманутый клиент может получить уведомление об утилизации отправления.

С начала мая в Infosecurity (входит в ГК Softline) зафиксировали более 120 доменов, которые могут использоваться в такой мошеннической схеме, сообщил руководитель блока специальных сервисов компании Сергей Трухачев.

Из-за событий на Украине с конца февраля были серьёзно нарушены цепочки почтовых отправлений, как по России, так и за рубежом. Уже в начале марта число заходов грузовых судов в российские порты сократилось почти на 40 %.

По официальным данным, с начала года страну покинуло более 15,5 млн человек, что в два раза больше, чем за первый квартал 2021 года. Это способствовало росту спроса на услуги отправки товаров из России. Оператор экспресс-доставки СДЭК отметил, что после ухода крупных зарубежных операторов клиенты стали обращаться к российским логистическим компаниям.

По словам собеседника «Коммерсанта», ставшего жертвой мошенников, у СДЭК стоимость отправки посылки весом более 10 кг в Мексику составляла более 40 тыс. руб., тогда как у мошеннического сайта эта услуга оценивалась в 18 тыс. руб.
 

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