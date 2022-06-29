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Глава МИД Британии: переговоры с Россией возможны только после ее поражения в Украине
11:49 29.06.2022 |
Глава МИД Британии Лиз Трасс считает, что мирные переговоры с Россией следует вести только после ее поражения в Украине.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Мадрида, об этом Трасс сказала во время публичного форума НАТО, который проходит на полях саммита в испанской столице.
"Нам необходимо обеспечить поражение России в Украине. Это необходимо для европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ, которым можно достичь длительного мира в Европе", - сказала Лиз Трасс.
Она отметила, что не считает возможным вести переговоры с Россией по ситуации, когда ее войска остаются в Украине.
"Есть люди, которые говорят, что есть возможности для переговоров сейчас, в то время как Россия еще в Украине. Но я думаю, что это принесет фальшивый мир. Это приведет к дальнейшей агрессии в будущем. Мы должны изучить уроки прошлого - ошибки Минского протокола, к примеру, который не смог обеспечить длительный мир в регионе", - отметила глава МИД Британии.
Она подчеркнула, что "мы должны сперва победить Россию, а затем вести переговоры".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее предупредил, что страны G7 и союзники по НАТО не должны подталкивать Украину соглашаться на невыгодные условия мира, в то время как жестокая война России затягивается.
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