Глава МИД Британии: переговоры с Россией возможны только после ее поражения в Украине

Глава МИД Британии Лиз Трасс считает, что мирные переговоры с Россией следует вести только после ее поражения в Украине.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Мадрида, об этом Трасс сказала во время публичного форума НАТО, который проходит на полях саммита в испанской столице.

"Нам необходимо обеспечить поражение России в Украине. Это необходимо для европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ, которым можно достичь длительного мира в Европе", - сказала Лиз Трасс.

Она отметила, что не считает возможным вести переговоры с Россией по ситуации, когда ее войска остаются в Украине.

"Есть люди, которые говорят, что есть возможности для переговоров сейчас, в то время как Россия еще в Украине. Но я думаю, что это принесет фальшивый мир. Это приведет к дальнейшей агрессии в будущем. Мы должны изучить уроки прошлого - ошибки Минского протокола, к примеру, который не смог обеспечить длительный мир в регионе", - отметила глава МИД Британии.

Она подчеркнула, что "мы должны сперва победить Россию, а затем вести переговоры".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее предупредил, что страны G7 и союзники по НАТО не должны подталкивать Украину соглашаться на невыгодные условия мира, в то время как жестокая война России затягивается.





